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Зеленський привітав поліцейських з їхнім професійним святом

4 липня 2024 10:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
День Національної поліції 4 липня — Зеленський привітав правоохоронців
Володимир Зеленський вручає нагороду поліцейському. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У четвер, 4 липня, своє професійне свято відзначають працівники Національної поліції України. Привітав правоохоронців зі святом і Президент України Володимир Зеленський. 

Привітання глава держави показав у своєму блозі в Telegram.

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Глава держави опублікував відео, де показано важливу роль поліцейських в умовах війни. Він подякував усім правоохоронцям, які захищають Україну та забезпечують правопорядок у тилу.

"Рятують після російських ударів. Евакуюють з місць небезпеки. Допомагають людям, які постраждали від проявів злочинності. Та повертають справедливість в Україну — фіксують усі обставини й формують доказову базу російських злочинів війни", — підписав відео Зеленський та наголосив, що саме поліцейські допомагають зберігати нормальність життя у прифронтових та прикордонних районах.

Зауважимо, що дата святкування Дня Національної поліції бере свій початок з 2015 року, коли перший взвод правоохоронців склав першу присягу на Софійській площі у Києві. З цього приводу Новини.LIVE зібрали добірку найкращих привітань для працівників правоохоронних відомств. 

Також нещодавно поліцейські притягнули до відповідальності чоловіка, який облаяв ветлікаря-ветерана в Одесі

Володимир Зеленський поліція Україна привітання професії Нацполіція

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