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Зеленский поздравил Венгрию с началом председательства в ЕС

1 июля 2024 16:06
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Венгрия стала председателем Совета ЕС — Зеленский прислал месседж Будапешту
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Венгрию с началом председательства в Совете Евросоюза. На посту главы Европейского Союза Венгрия 1 июля сменила Бельгию.

Об этом Президент написал в соцсети X в понедельник, 1 июля.

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Президент Зеленский также поблагодарил Бельгию и Александера Де Кроо за лидерство в течение исторического председательства в ЕС.

"За это время были осуществлены значительные шаги для укрепления всей Европы. Переговоры о вступлении Украины в ЕС, 50-миллиардная программа Ukraine Facility, важные действия по использованию замороженных российских активов, два пакета санкций, а также Фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира", — написал Зеленский.

Зеленский поздравил Венгрию с началом председательства в ЕС - фото 1
Сообщение Зеленского в сети X. Фото: скриншот

Напомним, с 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС. Ранее, во время презентации приоритетов, Венгрия заявляла, что выступает за расширение Евросоюза, однако предлагает сосредоточиться на Балканах.

Ранее Виктор Орбан выдвинул ультиматум от Венгрии, где Будапешт потребовал от Украины признать все Закарпатье "традиционно венгерским".

Также глава венгерского правительства критиковал западных лидеров за желание "победить Россию военным путем": мол, их главные цели — деньги и власть.

Владимир Зеленский Офис президента Европейский союз Венгрия политики Виктор Орбан дипломатия

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