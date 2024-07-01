Угорщина стала головою Ради ЄС — Зеленський надіслав меседж Будапешту

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС. На посту голови Європейського Союзу Угорщина 1 липня змінила Бельгію.

Про це президент написав у соцмережі X у понеділок, 1 липня.

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Президент Зеленський також подякував Бельгії та Александеру Де Кроо за лідерство протягом історичного головування в ЄС.

"За цей час були здійснені значні кроки для зміцнення всієї Європи. Переговори про вступ України до ЄС, 50-мільярдна програма Ukraine Facility, важливі дії щодо використання заморожених російських активів, два пакети санкцій, а також Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру", — написав Зеленський.

Допис Зеленського у мережі X. Фото: скриншот

Нагадаємо, з 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Раді ЄС. Раніше під час презентації пріоритетів Угорщина заявляла, що виступає за розширення Євросоюзу, проте пропонує зосередитись на Балканах.

Раніше Віктор Орбан висунув ультиматум від Угорщини, де Будапешт вимагав від України визнати все Закарпаття "традиційно угорським".

Також глава угорського уряду критикував західних лідерів за бажання "перемогти Росію військовим шляхом": мовляв, їхні головні цілі — гроші та влада.