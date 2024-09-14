Владимир Зеленский поздравил ВСУ с Днем танковых войск

Украинский танкист. Фото: 24 ОМБр имени Короля Даниила

В Украине 14 сентября отмечают День танковых войск. Этот праздник был установлен указом президента Украины 9 сентября 2023 года. Владимир Зеленский поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником.

Текст приветствия обнародовала пресс-служба Президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

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День танковых войск

В Украине сегодня, 14 сентября, празднуют День танковых войск, созданный для уважения мужества и героизма воинов-танкистов, борющихся за независимость, свободу и целостность Украины.

Украинские танкисты. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские войска управляют танком. Фото: Генштаб ВСУ

Владимир Зеленский обнародовал пост с приветствием.

"Украинские танковые подразделения своим профессионализмом достигают высоких результатов в устойчивой обороне, успешных контратаках, точном огне, уничтожении врага и его техники. Спасибо нашим танкистам, всем, кто ремонтирует технику, за вашу храбрость, высокое мастерство и настоящий украинский характер. С Днем танковых войск! Слава всем, кто борется за независимость Украины!" – написал в поздравлении президент.