Володимир Зеленський привітав ЗСУ з Днем танкових військ

Український танкіст. Фото: 24 ОМБр імені Короля Данила

В Україні 14 вересня святкують День танкових військ. Це свято встановили указом Президента України 9 вересня 2023 року. Володимир Зеленський привітав українських танкістів із професійним святом.

Текст привітання оприлюднила пресслужба Президента України Володимира Зеленського у Telegram.

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День танкових військ

В Україні сьогодні, 14 вересня, святкують День танкових військ, який створений для пошани мужності та героїзму воїнів-танкістів, що борються за незалежність, свободу та цілісність України.

Українські танкісти. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська керують танком. Фото: Генштаб ЗСУ

Володимир Зеленський оприлюднив пост із привітанням.

"Українські танкові підрозділи своїм професіоналізмом досягають високих результатів у стійкій обороні, успішних контратаках, точному вогні, знищенні ворога та його техніки. Дякую нашим танкістам, усім, хто ремонтує техніку, за вашу хоробрість, високу майстерність і справжній український характер. З Днем танкових військ! Слава всім, хто виборює незалежність України!" — написав у привітанні президент.