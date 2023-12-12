Зеленский поздравил военных с Днем Сухопутных войск Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Сегодня, 12 декабря, свой профессиональный день отмечают бойцов Сухопутных войск Украины. Они стоят на защите нашего Отечества.

С праздником военных поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Сухопутные войска Украины. Почти 600 тыс. воинов разных родов войск. Смелые. Героические. Мощные", — написал президент на своей странице в Telegram.

Глава государства отметил, что многие бойцы Сухопутных войск Украины отмечены государственными наградами.

"Многих будут помнить всегда собратья за силу и помощь в бою. Многим благодарны наши люди за освобождение нашей земли, городов и сел, за возможность гордиться мощью украинской армии", — отметил Зеленский.

Он также напомнил, что многих воинов украинцы вспоминают, когда чествуем украинских героев, отдавших свои жизни ради украинского народа.

"Слава нашим защитникам! Спасибо каждому солдату, каждому сержанту, каждому командиру за мощь, которую вы даете нашему государству. С Днем Сухопутных войск Украины!", — завершил обращение Президент Украины.

Ранее мы сообщили, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время выступления в Национальном университете обороны США весь зал аплодировал стоя. Эти события произошли во время визита украинского лидера в Вашингтон вчера, 11 декабря.