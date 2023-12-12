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Зеленський привітав військових з Днем Сухопутних військ України

12 грудня 2023 09:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський привітав військових з Днем Сухопутних військ України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні, 12 грудня, свій професійний день відзначають бійців Сухопутних військ України. Вони стоять на захисті нашої Вітчизни.

Зі святом військових привітав Президент України Володимир Зеленський.

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"Сухопутні війська України. Майже 600 тис. воїнів різних родів військ. Сміливі. Героїчні. Потужні", — написав президент на своїй сторнці в Telegram. 

Глава держави зазначив, що багатьох бійців Сухопутних військ України відзначено державними нагородами.

"Багатьох пам’ятатимуть завжди побратими за силу й допомогу в бою. Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися потужністю української армії", — зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що багатьох воїнів українці згадують, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради українського народу.

"Слава нашим захисникам! Дякую кожному солдату, кожному сержанту, кожному командиру за міць, яку ви даєте нашій державі. З Днем Сухопутних військ України!", — завершив звернення Президент України.

Раніше ми повідомяли, що Президенту України Володимиру Зеленському під час виступу в Національному університеті оборони США вся зала аплодувала стоячи. Ці події відбулись під час візиту українського лідера до Вашингтону вчора, 11 грудня.

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