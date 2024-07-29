День ССО Украины - Зеленский поздравил бойцов

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в районе Волчанска. Он поздравил спецназовцев с их профессиональным праздником и вручил награды.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в понедельник, 29 июля.

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Зеленский поздравил воинов ССО

"Хочу поблагодарить за ваше мужество, за все, что вы делаете. Хочу пожелать здоровья вам и вашим родным. Хочу также пожелать малейших потерь и справедливого мира для Украины и побед", — сказал президент.

Также Зеленский поблагодарил воинов ССО за удачные операции в тылу российских захватчиков.

"Спасибо за храбрость, за героические операции как в тылу врага, так и при защите и деоккупации наших городов и сел", — добавил глава государства.

Глава государства также напомнил, что бойцы сил специальных операций отличились в ходе боев за Донецкий аэропорт в 2014 году. Также после начала полномасштабного вторжения России в Украину бойцы ССО постоянно участвуют в боях, в частности при освобождении Херсона и контрнаступлении на Харьковщине.

Ранее мы писали, что в понедельник, 29 июля, в Украине отмечают важный праздник — День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Бойцы ССО выполняют самую опасную и тяжелую работу — занимаются разведкой, организуют диверсии в тылу противника, руководят партизанами, осуществляют военную поддержку выполнения спецзадач.

Напомним, в Украине в воскресенье, 23 июня, отметили день создания спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины. Глава СБУ Василий Малюк поздравил военных с профессиональным праздником.