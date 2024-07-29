День ССО України — Зеленський привітав бійців

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у районі Вовчанська. Він привітав спецпризначенців з їх професійним святом та вручив нагороди.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у понеділок, 29 липня.

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"Хочу подякувати за вашу мужність, за все, що ви робите. Хочу побажати здоров'я вам і вашим рідним. Хочу також побажати якнайменших втрат та справедливого миру для України та перемог", — сказав президент.

Також Зеленський подякував воїнам ССО за вдалі операції в тилу російських загарбників.

"Дякую за хоробрість, за героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших міст і сіл", — додав глава держави.

Глава держави також нагадав, що бійці сил спеціальних операцій відзначилися під час боїв за Донецький аеропорт у 2014 році. Також після початку повномасштабного вторгнення Росії до України бійці ССО постійно беруть участь в боях, зокрема під час визволення Херсона та контрнаступу на Харківщині.

Раніше ми писали, що у цей понеділок, 29 липня, в Україні відзначають важливе свято День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Бійці ССО виконують найнебезпечнішу та найважчу роботу — займаються розвідкою, організовують диверсії в тилу супротивника, керують партизанами, здійснюють військову підтримку щодо виконання спецзавдань.

Нагадуємо, в Україні у неділю, 23 червня, відзначили день створення спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України. Голова СБУ Василь Малюк привітав військових із професійним святом.