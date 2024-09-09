Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОВА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы Закарпатской областной военной администрации. Им стал Мирослав Белецкий.
Об этом говорится в указе президента .
Новый глава Закарпатской ОВА
"Временно возложить исполнение обязанностей главы Закарпатской областной государственной администрации на Белецкого Мирослава Золтановича", — говорится в указе.
Что известно о Мирославе Белецком
Мирослав Билецкий окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Экономика предприятия". Его квалификация — инженер-механик.
Являлся кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины IX созыва на внеочередных выборах 2019 года от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" за №16 в партийном списке.
Билецкого избрали депутатом Закарпатского областного совета VIII созыва от Закарпатской областной организации политической партии "Родное Закарпатье".
С февраля 2021 года Белецкий исполнял обязанности первого заместителя председателя Закарпатской ОВА.
С 25 ноября 2021 года входит в состав постоянной комиссии областного совета по бюджету.
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