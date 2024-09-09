Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОВА

Мирослав Белецкий. Фото: Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы Закарпатской областной военной администрации. Им стал Мирослав Белецкий.

Об этом говорится в указе президента .

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"Временно возложить исполнение обязанностей главы Закарпатской областной государственной администрации на Белецкого Мирослава Золтановича", — говорится в указе.

Что известно о Мирославе Белецком

Мирослав Билецкий окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Экономика предприятия". Его квалификация — инженер-механик.

Являлся кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины IX созыва на внеочередных выборах 2019 года от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" за №16 в партийном списке.

Билецкого избрали депутатом Закарпатского областного совета VIII созыва от Закарпатской областной организации политической партии "Родное Закарпатье".

С февраля 2021 года Белецкий исполнял обязанности первого заместителя председателя Закарпатской ОВА.

С 25 ноября 2021 года входит в состав постоянной комиссии областного совета по бюджету.