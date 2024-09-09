Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський призначив нового очільника Закарпатської ОВА arrow

Зеленський призначив нового очільника Закарпатської ОВА

9 вересня 2024 20:31
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський призначив нового голову Закарпатської ОВА
Мирослав Білецький. Фото: Вікіпедія
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Закарпатської обласної військової адміністрації. Ним став Мирослав Білецький.

Про це говориться в указ президента.

Читайте також:

Новий очільник Закарпатської ОВА

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича", — йдеться в указі.

Що відомо про Мирослава Білецького

Мирослав Білецький закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Економіка підприємства". Його кваліфікація — інженер-механік.

Був кандидатом у депутати Верховної Ради України IX скликання на позачергових виборах 2019 року від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" за № 16 у партійному списку.

Білецького обрали депутатом Закарпатської обласної ради VIII скликання від Закарпатської обласної організації політичної партії "Рідне Закарпаття".

З лютого 2021 року Білецький виконував обов'язки першого заступника голови Закарпатської ОВА.

З 25 листопада 2021 року входить до складу постійної комісії обласної ради з питань бюджету.

Також важливі новини дня по темі:

Володимир Зеленський Україна Закарпаття політики війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:58 Виключені з військового обліку до травня 2024 року — як уникнути проблем з ТЦК

21:49 В Україні зафіксована рекордна кількість загиблих через застосування касетних снарядів

21:48 Росіяни втратили можливість створювати облікові записи у Google

21:38 Apple представила iPhone 16 Plus — характеристики та ціна новинки

21:37 З якими хворобами визнають тимчасово непридатним — оновлено перелік

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

21:23 Apple представила iPhone 16 — характеристики та ціна новинки

21:13 На Львівщині командир нарахував дружині 350 тисяч премії — яке покарання визначив суд

21:04 Ярмоленко розповів, чому збірна України програє — проблема не в футболістах

21:02 У Львові знайшли нетверезого водія, який став винуватцем ДТП і втік

20:55 Apple представила новий смарт-годинник Watch Series 10 — які функції

21:58 Виключені з військового обліку до травня 2024 року — як уникнути проблем з ТЦК

21:49 В Україні зафіксована рекордна кількість загиблих через застосування касетних снарядів

21:48 Росіяни втратили можливість створювати облікові записи у Google

21:38 Apple представила iPhone 16 Plus — характеристики та ціна новинки

21:37 З якими хворобами визнають тимчасово непридатним — оновлено перелік

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

21:23 Apple представила iPhone 16 — характеристики та ціна новинки

21:13 На Львівщині командир нарахував дружині 350 тисяч премії — яке покарання визначив суд

21:04 Ярмоленко розповів, чому збірна України програє — проблема не в футболістах

21:02 У Львові знайшли нетверезого водія, який став винуватцем ДТП і втік

20:55 Apple представила новий смарт-годинник Watch Series 10 — які функції

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

Text

13:31 Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Text

12:27 Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Text

12:01 Експерт пояснив, чому Україна не розглядає Курську область у своєму складі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже