Зеленський призначив нового голову Закарпатської ОВА

Зеленський призначив нового очільника Закарпатської ОВА
Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Закарпатської обласної військової адміністрації. Ним став Мирослав Білецький.
Про це говориться в указ президента.
Новий очільник Закарпатської ОВА
"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича", — йдеться в указі.
Що відомо про Мирослава Білецького
Мирослав Білецький закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Економіка підприємства". Його кваліфікація — інженер-механік.
Був кандидатом у депутати Верховної Ради України IX скликання на позачергових виборах 2019 року від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" за № 16 у партійному списку.
Білецького обрали депутатом Закарпатської обласної ради VIII скликання від Закарпатської обласної організації політичної партії "Рідне Закарпаття".
З лютого 2021 року Білецький виконував обов'язки першого заступника голови Закарпатської ОВА.
З 25 листопада 2021 року входить до складу постійної комісії обласної ради з питань бюджету.
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