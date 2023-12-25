Зеленский назначил нового уполномоченного Антимонопольного комитета Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Им стал бывший чиновник Донецкой облгосадминистрации Денис Клюшников.

Соответствующий указ был обнародован на сайте Президента Украины.

Читайте также:

Зеленский назначил госуполномоченного АМКУ

"Назначить Клюшникова Дениса Геннадиевича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", — говорится в сообщении.

Что известно о Клюшникове

Денис Клюшников. Фото: Facebook/denis.klushnikov

Работу на должностях в правоохранительных органах Денис Клюшников начал в 2007 году. Тогда он работал старшим следователем прокуратур Авдеевки и Горловки, заместителем прокурора Никитовского района г. Горловки, прокурором и старшим прокурором отделов прокуратуры Донецкой области.

Далее с 2016 года состоял в должностях прокурора отдела и следователя по особо важным делам в прокуратуре Киевской области.

Уже с 2018 занимал должности следователя, старшего следователя по важным делам и прокурора отдела в органах Генпрокуратуры Украины.

А 19 ноября 2019 был назначен на должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.

Скриншот указа Зеленского

Напомним, что 22 декабря президент Владимир Зеленский уволил Максима Сандыгу с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Это произошло спустя четыре дня после назначения.

Также мы писали, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит исследования всех участников рынка нефтепродуктов, в частности, на предмет картельного сговора. За основу взят дефицит горючего, возникший в марте-апреле 2022 года.