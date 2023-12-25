Зеленский назначил нового уполномоченного Антимонопольного комитета Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Им стал бывший чиновник Донецкой облгосадминистрации Денис Клюшников.
Соответствующий указ был обнародован на сайте Президента Украины.
Зеленский назначил госуполномоченного АМКУ
"Назначить Клюшникова Дениса Геннадиевича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", — говорится в сообщении.
Что известно о Клюшникове
Работу на должностях в правоохранительных органах Денис Клюшников начал в 2007 году. Тогда он работал старшим следователем прокуратур Авдеевки и Горловки, заместителем прокурора Никитовского района г. Горловки, прокурором и старшим прокурором отделов прокуратуры Донецкой области.
Далее с 2016 года состоял в должностях прокурора отдела и следователя по особо важным делам в прокуратуре Киевской области.
Уже с 2018 занимал должности следователя, старшего следователя по важным делам и прокурора отдела в органах Генпрокуратуры Украины.
А 19 ноября 2019 был назначен на должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.
Напомним, что 22 декабря президент Владимир Зеленский уволил Максима Сандыгу с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Это произошло спустя четыре дня после назначения.
Также мы писали, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит исследования всех участников рынка нефтепродуктов, в частности, на предмет картельного сговора. За основу взят дефицит горючего, возникший в марте-апреле 2022 года.
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