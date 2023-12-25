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Зеленський призначив нового Уповноваженого Антимонопольного комітету України

25 грудня 2023 14:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський призначив нового Уповноваженого Антимонопольного комітету України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський призначив нового Уповноваженого Антимонопольного комітету України. Ним став колишній посадовець Донецької облдержадміністрації Денис Клюшников.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Президента України.

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"Призначити Клюшникова Дениса Геннадійовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Клюшникова

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Денис Клюшников. Фото: Facebook/denis.klushnikov

Роботу на посадах в правоохоронних органах Денис Клюшников розпочав у 2007 році. Тоді він працював старшим слідчим прокуратур Авдіївки та Горлівки, заступником прокурора Микитівського району м. Горлівки, прокурором та старшим прокурором відділів прокуратури Донецької області.

Далі з 2016 року перебував на посадах прокурора відділу та слідчого в особливо важливих справах в прокуратурі Київської області.

Вже з 2018 року обіймав посади слідчого, старшого слідчого у важливих справах та прокурора відділу в органах Генпрокуратури України.

А 19 листопада 2019 року був призначений на посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.

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Скриншот указу Зеленського

Нагадаємо, що 22 грудня  Президент Володимир Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного Уповноваженого Антимонопольного комітету України. Це сталося через чотири дні після призначення.

Також ми писали, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) проводить дослідження всіх учасників ринку нафтопродуктів, зокрема на предмет картельної змови. За основу взято дефіцит пального, який виник у березні-квітні 2022 року.

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