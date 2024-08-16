Президент Зеленский назначил нового уполномоченного по санкционной политике

Зеленский подписывает закон. Фото иллюстративное: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченного по вопросам санкций. Эту должность получил Владислав Власюк, занимавший пост советника руководителя Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован на официальном сайте Президента Украины в пятницу, 16 августа.

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Новый уполномоченный по вопросам санкций

"Назначить Власюка Владислава Викторовича Советником — уполномоченным Президента Украины по вопросам санкционной политики", — отмечается в указе.

Ранее Власюк занимал должность советника руководителя Офиса президента.

Что известно о Власюке

Владислав Власюк родился 25 февраля 1989 в Виннице.

В 2012 году получил степень магистра на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

После этого в течение двух лет (2013-2014) учился на магистратуре в Лондонском университете королевы Марии на специализации "Международный инвестиционный арбитраж, Корпоративные финансы, Международные энергетические транзакции, Международный энергетический арбитраж".

Некоторое время преподавал в Высшей школе адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ).

В 2014 году Власюк стал членом Общественного Совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности как представитель Ассоциации адвокатов Украины. Также возглавлял юридическую комиссию.

С 2015 по 2016 год занимал разные должности в структурах Национальной полиции Украины.

В 2017 году вместе с братом основали адвокатское объединение "Twin Lawyers".

С апреля 2022 года Власюк был секретарем Международной рабочей группы по санкциям против России. В частности, он возглавлял должности первого заместителя руководителя и первого секретаря межведомственной группы Task Force UA, работающей над поиском и изъятием активов лиц, причастных к совершению вооруженной агрессии РФ.