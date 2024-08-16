Президент Зеленський призначив нового уповноваженого з питань санкційної політики

Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики — що про нього відомо
Президент України Володимир Зеленський призначив уповноваженого з питань санкцій. Цю посаду отримав Владислав Власюк, який обіймав посаду радника керівника Офісу президента.
Відповідний указ було оприлюднено на офіційному сайті Президента України у п'ятницю, 16 серпня.
Новий уповноважений з питань санкцій
"Призначити Власюка Владислава Вікторовича Радником — уповноваженим Президента України з питань санкційної політики", — зазначається в указі.
Раніше Власюк обіймав посаду радника керівника Офісу президента.
Що відомо про Власюка
Владислав Власюк народився 25 лютого 1989 року у Вінниці.
У 2012 році здобув ступінь магістра на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Після цього протягом двох років (2013-2014) навчався на магістратурі у Лондонському університеті королеви Марії на спеціалізації "Міжнародний інвестиційний арбітраж, Корпоративні фінанси, Міжнародні енергетичні транзакції, Міжнародний енергетичний арбітраж".
Деякий час викладав у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України (НААУ).
У 2014 році Власюк став членом Громадської Ради при Міністерстві енергетики й вугільної промисловості України як представник Асоціації адвокатів України. Також очолював юридичну комісію.
З 2015 по 2016 рік обіймав різні посади у структурах Національної поліції України.
У 2017 році, разом із братом, заснували адвокатське об’єднання "Twin Lawyers".
З квітня 2022 року Власюк був секретарем Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії. Зокрема, він очолював посади першого заступника керівника й першого секретаря міжвідомчої групи Task Force UA, яка працює над пошуком й вилученням активів осіб, причетних до вчинення збройної агресії РФ.
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