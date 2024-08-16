Президент Зеленський призначив нового уповноваженого з питань санкційної політики

Зеленський підписує закон. Фото ілюстративне: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський призначив уповноваженого з питань санкцій. Цю посаду отримав Владислав Власюк, який обіймав посаду радника керівника Офісу президента.

Відповідний указ було оприлюднено на офіційному сайті Президента України у п'ятницю, 16 серпня.

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Новий уповноважений з питань санкцій

"Призначити Власюка Владислава Вікторовича Радником — уповноваженим Президента України з питань санкційної політики", — зазначається в указі.

Раніше Власюк обіймав посаду радника керівника Офісу президента.

Що відомо про Власюка

Владислав Власюк народився 25 лютого 1989 року у Вінниці.

У 2012 році здобув ступінь магістра на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Після цього протягом двох років (2013-2014) навчався на магістратурі у Лондонському університеті королеви Марії на спеціалізації "Міжнародний інвестиційний арбітраж, Корпоративні фінанси, Міжнародні енергетичні транзакції, Міжнародний енергетичний арбітраж".

Деякий час викладав у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України (НААУ).

У 2014 році Власюк став членом Громадської Ради при Міністерстві енергетики й вугільної промисловості України як представник Асоціації адвокатів України. Також очолював юридичну комісію.

З 2015 по 2016 рік обіймав різні посади у структурах Національної поліції України.

У 2017 році, разом із братом, заснували адвокатське об’єднання "Twin Lawyers".

З квітня 2022 року Власюк був секретарем Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії. Зокрема, він очолював посади першого заступника керівника й першого секретаря міжвідомчої групи Task Force UA, яка працює над пошуком й вилученням активів осіб, причетних до вчинення збройної агресії РФ.