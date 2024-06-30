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Зеленский прокомментировал соотношение потерь в боевых действиях против российских захватчиков

30 июня 2024 21:32
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Президент Зеленский рассказал о потерях россиян
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне теряют на этой войне гораздо больше людей, чем Украина. При этом он отметил, что залог успеха — наращивание технологического преимущества над врагом.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Труде Рубин, колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer.

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"У них действительно гораздо больше людей, и действительно мы бережем своих людей больше, действительно у нас не будет больше людей, чем у россиян. Но сегодня у нас гибнет один украинец к шести россиянам", — рассказал президент.

Глава государства отметил, что по состоянию на сегодня соотношение потерь между Украиной и Россией значительно увеличилось.

"У нас была статистика один к четырем, но сейчас на Харьковском направлении, на Покровском направлении, статистика один к шести", — пояснил Зеленский.

Глава государства также добавил, что для достижения победы над врагом необходимо быть более развитыми технологически.

"Да, россиян много, могут мобилизовать миллион. Но это технологическая война. Это первое. Второе, как добиться технологического преимущества  это не дать россиянам продолжить производство дронов и ракет", — отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина также работает над своим технологическим ростом.

"Нам же важно финансировать внутреннее производство дронов и ракет в Украине, которое на сегодня уже появилось. Дроны уже появились. Что касается ракет — мы делаем важные шаги вперед", — пояснил Зеленский.

Также Президент заявлял, что для предотвращения ударов КАБами по территории Украины нужно уничтожать самолеты, которые их запускают.

Кроме того, 30 июня в Минобороны России заявили о якобы сбитии 36 беспилотников. Взрывы раздавались в шести регионах.

Владимир Зеленский
технологии
интервью
война в Украине
війна
Россия
потери оккупантов

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