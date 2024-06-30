Президент Зеленський розповів про втрати росіян

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що росіяни втрачають на цій війні значно більше людей, ніж Україна. При цьому він зазначив, що запорукою успіху є нарощування технологічної переваги над ворогом.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Труді Рубін, колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer.

Читайте також:

Україна втрачає менше людей

"У них дійсно набагато більше людей, і дійсно ми бережемо своїх людей більше, дійсно в нас не буде більше людей, ніж у росіян. Але сьогодні в нас гине один українець до шести росіян", — розпові президент.

Глава держави зазначив, що станом на сьогодні співвідношення втрат між Україною та Росію значно збільшилося.

"В нас була статистика один до чотирьох, але зараз на Харківському напрямку, на Покровському напрямку, статистика один до шести", — пояснив Зеленський.

Глава держави також додав, що для досягнення перемоги над ворогом необхідно бути більш розвиненими технологічно.

"Так, росіян багато, можуть мобілізувати мільйон. Але це технологічна війна. Це перше. Друге, як досягти технологічної переваги, це не дати росіянам продовжити виробництво дронів та ракет", — зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна також працює над своїм технологічним зростанням.

"Нам же важливо фінансувати внутрішнє виробництво дронів і ракет в Україні, яке станом на сьогодні вже з'явилося. Дрони вже з'явилися. Щодо ракет — ми робимо важливі кроки вперед", — пояснив Зеленський.

Також Президент заявляв, що для унеможливлення ударів КАБами по території України треба знищувати літаки, які їх запускають.

Крім того, 30 червня у Міноборони Росії заявили про нібито збиття 36 безпілотників. Вибухи лунали у шести регіонах.