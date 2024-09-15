Зеленский отреагировал на заявление Трампа о быстром завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление кандидата в Президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о быстром завершении войны. Он подчеркнул, что пока не понимает его план.

Об этом украинский лидер сказал в интервью Фариду Закарии для программы GPS на CNN в воскресенье, 15 сентября.

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Зеленский говорит, что пока не может понять план Трампа, потому что не знает деталей того, что он думает.

"Моя позиция — избирательный период и избирательные месседжи — это избирательные месседжи. Иногда они не очень настоящие. Поэтому, я думаю, могут заставить нас нервничать, всех наших людей", — отметил украинский лидер.

Глава государства вспомнил последний разговор с Трампом. Зеленский говорит, что кандидат в президенты США обещал поддержать Украину.

"Он сказал, что он будет очень поддерживать, и он понимает, как сложно выживать во время войны, и что он будет делать все, чтобы укрепить Украину. Это прекрасно, что это звучит таким образом", — говорит Зеленский.

Он добавил, что готов поделиться с Трампом планом победы Украины, чтобы услышать его реакцию.