Зеленський відреагував на заяву Трампа про швидке завершення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву кандидата в Президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про швидке завершення війни. Він наголосив, що наразі не розуміє його план.

Про це український лідер сказав в інтерв’ю Фаріду Закарії для програми GPS на CNN у неділю, 15 вересня.

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Зеленський каже, що наразі не може зрозуміти план Трампа, адже не знає деталей того, що він думає.

"Моя позиція — виборчий період та виборчі меседжі — це виборчі меседжі. Інколи вони не дуже справжні. Тому, я думаю, можуть змусити нас нервувати, усіх наших людей", — зазначив український лідер.

Глава держави пригадав останню розмову з Трампом. Зеленський каже, що кандидат в президенти США обіцяв підтримати Україну.

"Він сказав, що він буде дуже підтримувати, і він розуміє, як складно виживати під час війни, і що він робитиме усе, аби зміцнити Україну. Це чудово, що це звучить таким чином", — каже Зеленський.

Він додав, що готовий поділитися з Трампом планом перемоги України, аби почути його реакцію.