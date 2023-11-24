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Зеленский провел в Киеве встречу с президентом Латвии

24 ноября 2023 18:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский провел 24 ноября в Киеве встречу с президентом Латвии
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгаром Ринкевичем. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с действующим президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Сегодня глава Латвийской Республики прибыл в Киев.

Об этом он сообщил в Telegram.

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Отмечается, что визит главы Латвийской Республики был не анонсирован. По словам Зеленского, стороны подробно обсудили отношения между странами "на уровне институтов Евросоюза".

Зеленский провел в Киеве встречу с президентом Латвии
Эдгар Ринкевич в Киеве. Источник: скриншот

"Латвия принципиально поддерживает полноправное вступление Украины в ЕС", — подчеркнул он.

Также Зеленский поблагодарил Латвийскую Республику и лично Ринкевича за готовность сохранить действующий энергичный подход к сотрудничеству Евросоюза с Украиной.

"Ожидаем, что Евросоюз выполнит свое обещание о начале переговоров в ответ на полное выполнение Украиной всех рекомендаций", — добавил президент.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем. Они обсудили участие Аргентины в имплементации Формулы мира и сотрудничество двух стран по расследованию российских военных преступлений в Украине. В то же время Эдгар Ринкевич порекомендовал ЕС начать покупать боеприпасы для Украины у третьих стран. По его оценкам, это лучшее решение, чтобы успеть поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.

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