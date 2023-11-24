Зеленський провів 24 листопада в Києві зустріч з президентом Латвії

Зеленський провів у Києві зустріч із президентом Латвії
Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із чинним президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Сьогодні голова Латвійської Республіки прибув до Києва.
Про це він повідомив у Telegram.
Візит президента Латвії до України
Зазначається, що візит голови Латвійської Республіки був неанонсований. За словами Зеленського, сторони докладно обговорили відносини між країнами "на рівні інституцій Євросоюзу".
"Латвія принципово підтримує повноправний вступ України в ЄС", — наголосив він.
Також Зеленський подякував Латвійській Республіці та особисто Рінкевичсу за готовність зберегти чинний енергійний підхід до співпраці Євросоюзу з Україною.
"Очікуємо, що Євросоюз виконає свою обіцянку про початок переговорів у відповідь на повне виконання Україною всіх рекомендацій", — додав президент.
Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Вони обговорили участь Аргентини в імплементації Формули миру та співпрацю двох країн щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні. Натомість Едгарс Рінкевичс порекомендував ЄС почати купувати боєприпаси для України у третіх країн. За його оцінками, це найкраще рішення, аби встигнути поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.
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