Зеленський провів 24 листопада в Києві зустріч з президентом Латвії

Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із чинним президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Сьогодні голова Латвійської Республіки прибув до Києва.

Про це він повідомив у Telegram.

Читайте також:

Візит президента Латвії до України

Зазначається, що візит голови Латвійської Республіки був неанонсований. За словами Зеленського, сторони докладно обговорили відносини між країнами "на рівні інституцій Євросоюзу".

Едгарс Рінкевичс у Києві. Джерело: скриншот

"Латвія принципово підтримує повноправний вступ України в ЄС", — наголосив він.

Також Зеленський подякував Латвійській Республіці та особисто Рінкевичсу за готовність зберегти чинний енергійний підхід до співпраці Євросоюзу з Україною.

"Очікуємо, що Євросоюз виконає свою обіцянку про початок переговорів у відповідь на повне виконання Україною всіх рекомендацій", — додав президент.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Вони обговорили участь Аргентини в імплементації Формули миру та співпрацю двох країн щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні. Натомість Едгарс Рінкевичс порекомендував ЄС почати купувати боєприпаси для України у третіх країн. За його оцінками, це найкраще рішення, аби встигнути поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.