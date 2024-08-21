Зеленский провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем

Зеленский разговаривал по телефону с Вселенским Патриархом Варфоломеем — что обсуждали
Президент Украины побеседовал с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Во время телефонного разговора Владимир Зеленский отметил важность нового закона о духовной независимости и подчеркнул, что независимый народ должен быть независимым и духовно.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в среду, 21 августа.
Разговор Зеленского и Варфоломея
Глава государства поблагодарил Его Всесвятость за молитвы за Украину и украинцев и отметил публичную позицию Патриарха и Константинопольской православной церкви по поддержке нашего государства.
"Мы совместно положительно оценили развитие нашего сотрудничества, в частности недавний продуктивный визит украинской делегации во Вселенский Патриархат, и выразили взаимные ожидания ответного визита Патриархата", — написал Зеленский.
Также Президент рассказал о принятом Верховной Радой законе о духовной независимости Украины, который поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
"Независимая страна, независимый народ должны быть независимы также и духовно. Сегодня Москва теряет еще один рычаг влияния на Украину и украинцев", — сказал Президент.
Он заверил, что государство будет и дальше обеспечивать укрепление православия в Украине и будет способствовать открытому диалогу между церквями.
Владимир Зеленский возобновил приглашение Вселенскому Патриарху посетить Украину с визитом.
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