Зеленский провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины побеседовал с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Во время телефонного разговора Владимир Зеленский отметил важность нового закона о духовной независимости и подчеркнул, что независимый народ должен быть независимым и духовно.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в среду, 21 августа.

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Глава государства поблагодарил Его Всесвятость за молитвы за Украину и украинцев и отметил публичную позицию Патриарха и Константинопольской православной церкви по поддержке нашего государства.

"Мы совместно положительно оценили развитие нашего сотрудничества, в частности недавний продуктивный визит украинской делегации во Вселенский Патриархат, и выразили взаимные ожидания ответного визита Патриархата", — написал Зеленский.

Также Президент рассказал о принятом Верховной Радой законе о духовной независимости Украины, который поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

"Независимая страна, независимый народ должны быть независимы также и духовно. Сегодня Москва теряет еще один рычаг влияния на Украину и украинцев", — сказал Президент.

Он заверил, что государство будет и дальше обеспечивать укрепление православия в Украине и будет способствовать открытому диалогу между церквями.

Владимир Зеленский возобновил приглашение Вселенскому Патриарху посетить Украину с визитом.