Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України поговорив зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Під час телефонної розмови Володимир Зеленський наголосив на важливості нового закону про духовну незалежність і підкреслив, що незалежний народ має бути незалежним і духовно.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у середу, 21 серпня.

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Глава держави подякував Його Всесвятості за молитви за Україну й українців та відзначив публічну позицію Патріарха й Константинопольської православної церкви щодо підтримки нашої держави.

"Ми спільно позитивно оцінили розвиток нашої співпраці, зокрема нещодавній продуктивний візит української делегації до Вселенського Патріархату, й висловили взаємні очікування щодо візиту Патріархату у відповідь", — написав Зеленський.

Також Зеленський розповів про ухвалений Верховною Радою закон щодо духовної незалежності України, який підтримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.

"Незалежна країна, незалежний народ мають бути незалежними також і духовно. Сьогодні Москва втрачає ще один важіль впливу на Україну та українців", — сказав Президент.

Він запевнив, що держава й надалі забезпечуватиме зміцнення православ'я в Україні та сприятиме відкритому діалогу між церквами.

Володимир Зеленський поновив запрошення Вселенському Патріарху відвідати Україну з візитом.