Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Зеленський розмовляв телефоном із Вселенським Патріархом Варфоломієм — про що говорили
Президент України поговорив зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Під час телефонної розмови Володимир Зеленський наголосив на важливості нового закону про духовну незалежність і підкреслив, що незалежний народ має бути незалежним і духовно.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у середу, 21 серпня.
Розмова Зеленського та Варфоломія
Глава держави подякував Його Всесвятості за молитви за Україну й українців та відзначив публічну позицію Патріарха й Константинопольської православної церкви щодо підтримки нашої держави.
"Ми спільно позитивно оцінили розвиток нашої співпраці, зокрема нещодавній продуктивний візит української делегації до Вселенського Патріархату, й висловили взаємні очікування щодо візиту Патріархату у відповідь", — написав Зеленський.
Також Зеленський розповів про ухвалений Верховною Радою закон щодо духовної незалежності України, який підтримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.
"Незалежна країна, незалежний народ мають бути незалежними також і духовно. Сьогодні Москва втрачає ще один важіль впливу на Україну та українців", — сказав Президент.
Він запевнив, що держава й надалі забезпечуватиме зміцнення православ'я в Україні та сприятиме відкритому діалогу між церквами.
Володимир Зеленський поновив запрошення Вселенському Патріарху відвідати Україну з візитом.
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