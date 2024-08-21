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Зеленський розмовляв телефоном із Вселенським Патріархом Варфоломієм — про що говорили

21 серпня 2024 19:47
Галина Шподарева - редактор
Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Галина Шподарева - редактор

Президент України поговорив зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Під час телефонної розмови Володимир Зеленський наголосив на важливості нового закону про духовну незалежність і підкреслив, що незалежний народ має бути незалежним і духовно.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у середу, 21 серпня. 

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Глава держави подякував Його Всесвятості за молитви за Україну й українців та відзначив публічну позицію Патріарха й Константинопольської православної церкви щодо підтримки нашої держави.

"Ми спільно позитивно оцінили розвиток нашої співпраці, зокрема нещодавній продуктивний візит української делегації до Вселенського Патріархату, й висловили взаємні очікування щодо візиту Патріархату у відповідь", — написав Зеленський.

Також Зеленський розповів про ухвалений Верховною Радою закон щодо духовної незалежності України, який підтримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.

"Незалежна країна, незалежний народ мають бути незалежними також і духовно. Сьогодні Москва втрачає ще один важіль впливу на Україну та українців", — сказав Президент. 

Він запевнив, що держава й надалі забезпечуватиме зміцнення православ'я в Україні та сприятиме відкритому діалогу між церквами. 

Володимир Зеленський поновив запрошення Вселенському Патріарху відвідати Україну з візитом.

Зеленський розмовляв телефоном із Вселенським Патріархом Варфоломієм — про що говорили - фото 1
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

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