Зеленский рассказал особенности программы патроната Дании над Николаевской областью

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о программе патроната Дании над Николаевской областью. Он отметил, что она стала примером успеха, которого можно добиться через единение разных народов.

Об этом Глава государства сообщил на своей странице в Telegram.

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"Николаевщина. Программа патроната Дании над регионом - это действительно пример успеха. Пример, который демонстрирует другим странам, что мы можем делать вместе ради блага наших народов и защиты общих ценностей", — отметил президент.

Кроме того, президент Украины поблагодарил всех датчан за их неравнодушие к судьбе Украины.



"Благодарю всех датчан за такую теплоту и внимание к нашим людям, за такое действенное сотрудничество", — отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что во время рабочего визита в Одесскую область президент Украины посетил областной центр помощи переселенцам . Владимир Зеленский пообщался с людьми из восточных и южных регионов страны, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, некоторые украинцы могут получить во время войны материальную помощь в 50 тысяч гривен. Нужно соответствовать ряду условий.