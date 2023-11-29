Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський розповів особливості програми патронату Данії над Миколаївщиною arrow

Зеленський розповів особливості програми патронату Данії над Миколаївщиною

29 листопада 2023 18:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський розповів особливості програми патронату Данії над Миколаївщиною
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про програму патронату Данії над Миколаївською областю. Він зазначив, що вона стала прикладом успіху, якого можна досягти через єднання різних народів.

Про це Глава держави повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Програма Данії для відбудови Миколаївщини

"Миколаївщина. Програма патронату Данії над регіоном — це справді приклад успіху. Приклад, який демонструє іншим країнам, що ми можемо робити разом заради блага наших народів і захисту спільних цінностей", — зазначив президент.

Окрім того, президент України подякував усім данцям за їх небайдужість до долі України.
 
"Дякую всім данцям за таку теплоту й увагу до наших людей, за таку дієву співпрацю", — зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що під час робочого візиту до Одеської області президент України відвідав обласний центр допомоги переселенцям. Володимир Зеленський поспілкувався з людьми зі східних та південних регіонів країни, які через війну були вимушені покинути свої будинки. 

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати під час війни матеріальну допомогу у 50 тисяч гривень. Потрібно відповідати низці умов.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі