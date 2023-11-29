Зеленський розповів особливості програми патронату Данії над Миколаївщиною

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський розповів про програму патронату Данії над Миколаївською областю. Він зазначив, що вона стала прикладом успіху, якого можна досягти через єднання різних народів.

Про це Глава держави повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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"Миколаївщина. Програма патронату Данії над регіоном — це справді приклад успіху. Приклад, який демонструє іншим країнам, що ми можемо робити разом заради блага наших народів і захисту спільних цінностей", — зазначив президент.

Окрім того, президент України подякував усім данцям за їх небайдужість до долі України.



"Дякую всім данцям за таку теплоту й увагу до наших людей, за таку дієву співпрацю", — зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що під час робочого візиту до Одеської області президент України відвідав обласний центр допомоги переселенцям. Володимир Зеленський поспілкувався з людьми зі східних та південних регіонів країни, які через війну були вимушені покинути свої будинки.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати під час війни матеріальну допомогу у 50 тисяч гривень. Потрібно відповідати низці умов.