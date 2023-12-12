Зеленский рассказал о борьбе с коррупцией во время встречи в Сенате США

Президент Украины Владимир Зеленский в Сенате США Фото: Голос Америки

В ходе встречи с американскими сенаторами Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коррупция остается значительной проблемой в Украине. Он напомнил о существенных реформах, которые были проведены при участии МВФ и ЕС.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Зеленский обеспокоен коррупцией в Украине

"Я думаю, что понятие коррупции появилось потому, что некоторые сказали, что мы не можем этого сделать, потому что люди будут покупать яхты на эти деньги. Он лишил людей этих представлений реформами, которые он провел для МВФ и ЕС. Там были существенные реформы", — сказал сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис.

В то же время, Зеленский пытался заверить сенаторов, что никакие средства по финансовой помощи США не будут использованы коррупционно.

Также он подчеркнул, что Украина нуждается в большей системе противовоздушной обороны, чтобы быстро перекрыть сухопутный мост в Крым.

CNN пишет, что Зеленского тепло приняли в Сенате США. Там он пытался убедить сенаторов предоставить большее финансирование, однако не давил на них относительно политического противостояния в Вашингтоне. Там продолжаются споры, следует ли добавлять изменения в пограничной политике к законопроекту о финансировании Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря прибыл в Сенат США. Там его встретили лидеры демократической и республиканской фракций в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.

Также мы писали, что Зеленский встретился в США с руководителями американских оборонных компаний. Это произошло в украинском доме в Вашингтоне.

А во время выступления в Национальном университете обороны США Зеленского стоя аплодировал весь зал.