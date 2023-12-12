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Зеленський розповів про боротьбу з корупцією під час зустрічі у Сенаті США

12 грудня 2023 19:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський розповів про боротьбу з корупцією під час зустрічі у Сенаті США
Президент України Володимир Зеленський у Сенаті США. Фото: Голос Америки
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Під час зустрічі з американськими сенаторами Президент України Володимир Зеленський заявив, що корупція залишається значною проблемою в Україні. Він згадав суттєві реформи, які були проведені за участі МВФ і ЄС. 

Про це пише CNN.

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"Я думаю, що поняття корупції з'явилося тому, що дехто сказав, що ми не можемо цього зробити, тому що люди купуватимуть яхти на ці гроші. Він позбавив людей цих уявлень реформами, які він провів для МВФ та ЄС. Там були суттєві реформи", — сказав сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс.

Водночас Зеленський намагався запевнити сенаторів, що жодні кошти з фінансової допомоги США не будуть використані корупційно.

Також він наголосив, що Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, аби швидко перекрити сухопутний міст до Криму.

CNN пише, що Зеленського тепло прийняли у Сенаті США. Там він намагався переконати сенаторів надати більше фінансування, проте не тиснув на них стосовно політичного протистояння у Вашингтоні. Там тривають суперечки, чи варто додавати зміни в прикордонній політиці до законопроєкту про фінансування України.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 12 грудня прибув до Сенату США. Там його зустріли лідери демократичної та республіканської фракцій у сенаті Чак Шумер та Мітч Макконнелл.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся в США з очільниками американських оборонних компаній. Це відбулося в Українському домі у Вашингтоні.

А під час виступу в Національному університеті оборони США Зеленського стоячи аплодувала вся зала

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