Зеленский рассказал о результатах встречи с представителями аналитических центров США

Зеленский в США. Фото: Офис президента

В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями аналитических центров Соединенных Штатов. Он рассказал о результатах, достигнутых Вооруженными силами Украины благодаря американской военной помощи.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.

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"Содержательная встреча с представителями аналитических центров США. Пообщались о том, как сохранить американскую поддержку Украины и внимание к нашему государству в условиях других глобальных вызовов", — рассказал Президент Украины.

Зеленский отметил, что рассказал участникам встречи о результатах, достигаемых украинскими воинами, используя вооруженную помощь от США, в частности на Черном море.

Глава государства добавил, что благодаря действиям украинских воинов и с помощью партнеров, армия российских захватчиков должна оказаться в очень сложной позиции.

"Благодарю всех, кто поддерживает наше государство и людей в борьбе за свободу и независимость", — заявил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время выступления в Национальном университете обороны США весь зал аплодировал стоя. Эти события произошли во время визита украинского лидера в Вашингтон вчера, 11 декабря.

Добавим, что Зеленский заявил, что Украина будет делать все, чтобы получить пакет помощи от США. Он добавил, что сейчас не стоит паниковать, потому что государству удастся побороть паузу в выделении американской помощи.