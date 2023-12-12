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Зеленський розповів про результати зустрічі з представниками аналітичних центрів США

12 грудня 2023 10:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський розповів про результати зустрічі з представниками аналітичних центрів США
Зеленський в США. Фото: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками аналітичних центрів Сполучених Штатів. Він розповів про результати, яких досягли Збройні сили України завдяки американській військовій допомозі.

Про це Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

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"Змістовна зустріч із представниками аналітичних центрів США. Поспілкувалися про те, як зберегти американську підтримку України й увагу до нашої держави в умовах інших глобальних викликів", — розповів Президент України. 

Зеленський зазначив, що розповів учасникам зустрічі про результати, яких досягають українські воїни, використовуючи збройну допомогу від США, зокрема на Чорному морі. 

Глава держави додав, що завдяки діям українських воїнів та з допомогою партнерів армія російських загарбників має опинитися в дуже складній позиції.

"Дякую всім, хто підтримує нашу державу та людей у боротьбі за свободу та незалежність", — заявив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Президенту України Володимиру Зеленському під час виступу в Національному університеті оборони США вся зала аплодувала стоячи. Ці події відбулись під час візиту українського лідера до Вашингтону вчора, 11 грудня.

Додамо, що Зеленський заявив, що Україна робитиме все, щоб отримати пакет допомоги від США. Він додав, що зараз не варто панікувати, тому що державі вдасться побороти паузу у виділенні американської допомоги.

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