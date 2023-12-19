Зеленский рассказал об отношениях с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский ответил по поводу слухов о сложных отношениях с Главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным. Он заявил, что у них рабочие отношения.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции.

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Отношения между Зеленским и Залужным

"С Залужным рабочие отношения. Он должен отвечать за поле боя. Я считаю, что мы можем себе позволить жить в Украине с ежедневным результатом", — сказал Президент.

Он пояснил, что не комментировал ранее слухи по поводу конфликта с Залужным, потому что не хотел "кому-то помогать и развивать эту тематику".

"Если каждый из нас готов приносить этот результат — это не жертвенность. Я считаю, что быть Главкомом — это честь, и быть Президентом — это честь. Я не устаю, не опускаю руки. Это в словах, в наших действиях. Нам нужны крепкие шаги и результаты", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, гаранту задали вопрос, планирует ли он увольнять Залужного.

"Планирую работать. Жду от них решений, жду очень конкретных вещей на поле боя. Стратегия у нас есть, она понятная. Хочу видеть детали. Мы с вами выжить должны!" — сказал он.

Напомним, что Зеленский рассказал, что помешало успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины на фронте в 2023 году. По его словам, воинам не хватало амуниции, а также не было закрыто небо.

Также он рассказал, может ли наше государство постепенно проиграть в войне с РФ. Как известно, встреча главы государства с журналистами проходит сегодня, 19 декабря.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что война на Ближнем Востоке оказывает значительное влияние на фокус иностранных стран. В частности, речь идет о выделении помощи Украине.