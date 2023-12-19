Зеленський розповів про стосунки із Залужним

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відповів стосовно чуток про складні стосунки із Головнокомандувачем Збройних Сил Валерієм Залужним. Він заявив, що в них робочі стосунки.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції.

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Стосунки між Зеленським та Залужним

"Із Залужним робочі стосунки. Він має відповідати за поле бою. Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні зі щоденним результатом", — сказав Президент.

Він пояснив, що не коментував раніше чутки щодо конфлікту з Залужним, бо не хотів "комусь допомагати і розвивати цю тематику".

"Якщо кожен з нас готовий приносити цей результат — це не жертовність. Я вважаю, що бути Головкомом — це честь, і бути президентом — це честь. Я не втомлююсь, не опускаю руки. Це в словах, в наших діях. Нам потрібні міцні кроки й результати", — наголосив Зеленський.

Крім того, гаранту поставили питання, чи планує він звільняти Залужного

"Планую працювати. Чекаю від них рішень, чекаю дуже конкретних речей на полі бою. Стратегія в нас є, вона зрозуміла. Хочу бачити деталі. Ми з вами вижити повинні!", — сказав він.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, що завадило успішній контрнаступальній операції Збройних сил України на фронті у 2023 році. За його словами, воїнам не вистачало амуніції, а також не було закрите небо.

Також він розповів, чи може наша держава поступово програти у війні з РФ. Як відомо, зустріч глави держави з журналістами проходить сьогодні, 19 грудня.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що війна на Близькому Сході має значний вплив на фокус іноземних країн. Зокрема, йдеться про виділення допомоги Україні.