Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский в США рассказал о планах Путина по Харькову arrow

Зеленский в США рассказал о планах Путина по Харькову

10 июля 2024 09:02
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Зеленский раскрыл планы путина по Харькову
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: DPA
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Российский диктатор Владимир Путин хотел воспользоваться тем, что американский Конгресс более полугода не мог одобрить новую помощь Украине и захватить Харьков. Россияне каждый день бьют по жителям Харькова, поскольку хотят спровоцировать хаос и заставить людей скрыться.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана в США.

Читайте также:

Харьков для Путина - цель №1

"У него была информация о задержке американской помощи. Он хотел использовать эту паузу более полугода в Конгрессе с этим решением, поэтому хотел оккупировать быстро Харьков, где живет полтора миллиона сейчас. Очень близко к границе", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что во время нового наступления РФ в Харьковской области Киев потерял некоторые поселки, находящиеся вдоль границы, но сумел забрать и сохранить жителей.

"Вы видели, ему не важно кого убить — солдата, человека, гражданского. Поэтому мы забрали людей из этих поселков и у него не было успеха. Слава Богу, помощь и конечно наши солдаты, прежде всего наши герои, остановили их. Он потерял очень много людей", — добавил президент.

Украинский лидер сказал, что речь идет о тысячах оккупантов.

"Для него была очень высокая цена этой операции" , — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на понедельник, 8 июля, российские войска атаковали Основанский район Харькова. Из-за обстрелов пострадали два человека, их госпитализировали.

Накануне кафиры совершили массированный авиаудар по пригороду Купянска, нанеся значительные разрушения жилому сектору. В результате вражеской атаки на Харьковщину погибли два человека, четверо жителей пострадали.

Также Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно избивала по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве. Там произошло прямое попадание, уничтожившее здание больницы.

Владимир Зеленский российские войска владимир путин Харьков военная помощь Украина оккупанты война в Украине Россия Саммит НАТО в Вашингтоне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев