Зеленский раскрыл планы путина по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: DPA

Российский диктатор Владимир Путин хотел воспользоваться тем, что американский Конгресс более полугода не мог одобрить новую помощь Украине и захватить Харьков. Россияне каждый день бьют по жителям Харькова, поскольку хотят спровоцировать хаос и заставить людей скрыться.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана в США.

Читайте также:

Харьков для Путина - цель №1

"У него была информация о задержке американской помощи. Он хотел использовать эту паузу более полугода в Конгрессе с этим решением, поэтому хотел оккупировать быстро Харьков, где живет полтора миллиона сейчас. Очень близко к границе", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что во время нового наступления РФ в Харьковской области Киев потерял некоторые поселки, находящиеся вдоль границы, но сумел забрать и сохранить жителей.

"Вы видели, ему не важно кого убить — солдата, человека, гражданского. Поэтому мы забрали людей из этих поселков и у него не было успеха. Слава Богу, помощь и конечно наши солдаты, прежде всего наши герои, остановили их. Он потерял очень много людей", — добавил президент.

Украинский лидер сказал, что речь идет о тысячах оккупантов.

"Для него была очень высокая цена этой операции" , — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на понедельник, 8 июля, российские войска атаковали Основанский район Харькова. Из-за обстрелов пострадали два человека, их госпитализировали.

Накануне кафиры совершили массированный авиаудар по пригороду Купянска, нанеся значительные разрушения жилому сектору. В результате вражеской атаки на Харьковщину погибли два человека, четверо жителей пострадали.

Также Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно избивала по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве. Там произошло прямое попадание, уничтожившее здание больницы.