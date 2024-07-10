Зеленський розкрив плани путіна щодо Харкова

Президент України Володимир Зеленський. Фото: DPA

Російський диктатор Володимир Путін хотів скористатися тим, що американський Конгрес понад пів року не міг схвалити нову допомогу Україні, та захопити Харків. Росіяни щодня б'ють по мешканцях Харкова, оскільки хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський у Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана в США.

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"У нього була інформація про затримку американської допомоги. Він хотів використати цю паузу у понад пів року в Конгресі з цим рішенням, тому хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйона зараз. Дуже близько до кордону", — сказав глава держави.

Зеленський додав, що під час нового наступу РФ в Харківській області Київ втратив деякі селища, які знаходяться уздовж кордону, але зміг забрати й зберегти жителів.

"Ви бачили, йому не важливо кого вбити — солдата, людину, цивільного. Тому ми забрали людей із цих селищ і в нього не було успіху. Дякувати Богу, допомога та звісно наші солдати, насамперед наші герої, зупинили їх. Він втратив дуже багато людей", — додав президент.

Український лідер сказав, що йдеться про тисячі окупантів.

"Для нього була дуже висока ціна цієї операції", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 8 липня, російські війська атакували Основʼянський район Харкова. Через обстріл постраждали дві людини, їх госпіталізували.

Напередодні окупанти здійснили масований авіаудар по передмістю Куп'янська, завдавши значних руйнувань житловому сектору. Внаслідок ворожої атаки на Харківщину загинули двоє людей, четверо жителів постраждали.

Також Володимир Зеленський заявив, що Росія ціленаправлено била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві. Там сталося пряме влучання, яке знищило будівлю лікарні.