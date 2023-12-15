Зеленский отреагировал на нежелание депутатов Киевсовета выделять средства на ВСУ

Зеленский на Конгрессе местных и региональных советов. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события, связанные с принятием бюджета Киева на 2024 год. Дело в том, что не все местные депутаты согласились с решением направить в 2024 году из столичного бюджета миллиард гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом президент Зеленский заявил во время состоявшегося во Львове заседания Конгресса местных и региональных властей.

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"Жизнь государства, жизнь любого общества, жизнь каждого человека является одной и той же жизнью Украины — жизнью, которую мы должны защищать и должны защитить от агрессии России. И если кто-то на любой должности то ли в государстве, то ли в органах местного самоуправления почему-то считает, что война — она "где-то там", а он якобы может заниматься чем-то другим — скажем так, приоритетным вопросом, — это большая ошибка, которую нужно исправить. Главная задача — оборона нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что руководители на местах не могут ставить интересы своих общин выше общегосударственных усилий по победе в войне, которую Украине навязала Россия.

"Мы доверяем друг другу, и я хотел бы, чтобы на местах все было сделано для достижения нашей победы", — резюмировал Президент.

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил на состоявшемся во Львове заседании Конгресса местных и региональных властей. Он назвал главную задачу, которая является приоритетной для власти.

Напомним, что Владимир Зеленский совершил рабочую поездку во Львов. Вместе с руководством Офиса президента почтил память защитников Украины и возложили цветы на могилы героев, похороненных на Лычаковском кладбище.