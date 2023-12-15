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Зеленський відреагував на небажання депутатів Київради виділяти кошти на ЗСУ

15 грудня 2023 20:00
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Павло Зінченко
редактор
Зеленський відреагував на небажання депутатів Київради виділяти кошти на ЗСУ
Зеленський на Конгресі місцевих і регіональних рад. Фото: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події, пов'язані із прийняттям бюджету Києва на 2024 рік. Річ у тім, що не всі місцеві депутати були згодні з рішенням спрямувати у 2024 році зі столичного бюджету мільярд гривень на потреби Збройних сил України.

Про це президент Зеленський заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулось у Львові.

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"Життя держави, життя будь-якої громади, життя кожної людини є одним і тим самим життям України — життям, яке ми маємо захищати і маємо захистити від агресії Росії. І якщо хтось на будь-якій посаді чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна — вона "десь там", а він нібито може займатися чимось іншим — скажімо так, пріоритетним питанням, — то це велика помилка, яку треба виправити. Головне завдання — оборона нашої держави", — наголосив Зеленський.

Він також наголосив, що очільники на місцях не можуть ставити інтереси своїм громад вище загальнодержавних зусиль задля перемоги у війні, яку Україні нав'язала Росія.

"Ми довіряємо одне одному, і я хотів би, щоб на місцях усе було зроблено задля досягнення нашої перемоги", — резюмував президент.

Раніше ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулось у Львові. Він назвав головне завдання, яке є пріоритетним для влади.

Нагадуємо, що Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Львова. Разом з керівництвом Офісу президента ушанував пам’ять захисників України та поклали квіти на могили героїв, які поховані на Личаківському кладовищі.

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