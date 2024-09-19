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Зеленский отреагировал на обстрел пансионата для пожилых людей в Сумах — главное из обращения

19 сентября 2024 20:22
Валерия Барановская - редактор
Удар по Сумам 19 сентября — Зеленский отреагировал на атаку в вечернем обращении
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Валерия Барановская - редактор

В гериатрическом пансионате в Сумах, который 19 сентября атаковали россияне, находилось около 300 человек. Россия не могла не знать, что это не военный объект.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 сентября.

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Зеленский отреагировал на удар по Сумах, где российские войска атаковали пансионат для пожилых людей. По его словам, в момент обстрела в здании находились почти 300 человек, среди которых более 200 пациентов и 60 работников. 

"Продолжается эвакуация людей и проверяется, есть ли люди под завалами. Известно уже о раненых, по меньшей мере один человек погиб. Мои соболезнования. Россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей — не военная база, не военный объект", — заявил глава государства.

Он добавил, что в течение суток российские войска применили уже почти 90 управляемых авиабомб по украинским городам и позициям. Президент подчеркнул необходимость решительного ответа.

"Обязательно ответим российской армии на этот террор. Ощутимо ответим", — подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что Силам обороны удалось уменьшить штурмовой потенциал россиян в Донецкой области, однако ситуация на фронте до сих пор остается сложной, там продолжаются ежедневные бои. 

"На Курское направление удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть пополнение обменного фонда для нас", — подчеркнул глава государства.

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