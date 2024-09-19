Удар по Сумах 19 вересня — Зеленський відреагував на атаку у вечірньому зверненні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У геріатричному пансіонату в Сумах, який 19 вересня атакували росіяни, знаходилося близько 300 осіб. Росія не могла не знати, що це не військовий об’єкт.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у четвер, 19 вересня.

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Зеленський відреагував на удар по Сумах, де російські війська атакували пансіонат для літніх людей. За його словами, в момент обстрілу в будівлі перебували майже 300 людей, серед яких більше 200 пацієнтів та 60 працівників.

"Триває евакуація людей і перевіряється, чи є люди під завалами. Відомо вже про поранених, щонайменше одна людина загинула. Мої співчуття. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей — не військова база, не військовий об’єкт", — заявив глава держави.

Він додав, що протягом доби російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб по українських містах та позиціях. Президент наголосив на необхідності рішучої відповіді.

"Обов’язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", — наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що Силам оборони вдалося зменшити штурмовий потенціал росіян на Донеччині, проте ситуація на фронті досі залишається складною, там тривають щоденні бої.

"На Курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є поповнення обмінного фонду для нас", — підкреслив глава держави.