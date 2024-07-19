Покушение на Фарион - Зеленский отреагировал

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион. Для этого привлечены все ресурсы.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Зеленский отреагировал на покушение на Фарион. Фото: скриншот

Зеленский отреагировал на покушение на Фарион

"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что врачи борются за жизнь языковеда. Он подчеркнул, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен нести полную ответственность.

Раньше мы писали, что во Львове были слышны выстрелы. Вероятно, ранения получила Ирина Фарион, которую отвезли в больницу. Впоследствии эту информацию подтвердила полиция.

Врачи из Больницы Святого Пантелеймона Первого в свою очередь сообщили, что состояние языковеда очень тяжелое.