Покушение на Фарион - Зеленский отреагировал

Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион. Для этого привлечены все ресурсы.
Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram.
Зеленский отреагировал на покушение на Фарион
"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления", — отметил Зеленский.
Президент добавил, что врачи борются за жизнь языковеда. Он подчеркнул, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен нести полную ответственность.
Раньше мы писали, что во Львове были слышны выстрелы. Вероятно, ранения получила Ирина Фарион, которую отвезли в больницу. Впоследствии эту информацию подтвердила полиция.
Врачи из Больницы Святого Пантелеймона Первого в свою очередь сообщили, что состояние языковеда очень тяжелое.
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