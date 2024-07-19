Замах на Фаріон — Зеленський відреагував

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. Для цього залучено всі ресурси.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram.

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"Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що лікарі борються за життя мовознавиці. Він наголосив, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, має нести повну відповідальність.

Раніше ми писали, що у Львові було чутно постріли. Ймовірно, поранень зазнала Ірина Фаріон, яку відвезли до лікарні. Згодом цю інформацію підтвердила поліція.

Лікарі з Лікарні Святого Пантелеймона Першого в свою чергу повідомили, що стан мовознавиці дуже важкий.