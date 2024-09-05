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Зеленский отметил достижения украинских спортсменов на Паралимпийских играх

5 сентября 2024 10:41
Валерия Барановская - редактор
Паралимпийские игры-2024 — Зеленский поздравил украинских спортсменов с успешным стартом
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Валерия Барановская - редактор

В Париже проходят Паралимпийские игры-2024 . По итогам первых двух дней соревнований украинские спортсмены завоевали 17 медалей, из них восемь золотых.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в четверг, 5 сентября.

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Зеленский отметил, что украинская команда успешно начала выступления на Паралимпийских играх в Париже. По его словам, за первые два дня соревнований спортсмены завоевали 17 медалей: 8 золотых , 6 серебряных и 3 бронзовые награды.

"Каждый раз, когда наши спортсмены становятся на пьедестал почета, это гордость для всей Украины", — отметил глава государства.

Президент также выразил благодарность спортсменам за их силу и волю к победе.

"Гордимся каждой и каждым, кто представляет наше государство на Паралимпийских играх. Спасибо за вашу силу и невероятную волю к победе", — написал Зеленский.

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Владимир Зеленский Париж награда медали спортсмены Паралимпийские игры Паралимпийские игры 2024

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