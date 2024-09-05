Паралімпійські ігри-2024 — Зеленський привітав українських спортсменів з успішним стартом

Зеленський відзначив досягнення українських спортсменів на Паралімпійських іграх
У Парижі проходять Паралімпійські ігри-2024. За підсумками перших двох днів змагань українські спортсмени вибороли 17 медалей, з них вісім золотих.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у четвер, 5 вересня.
Українські спортсмени на Паралімпіаді 2024
Зеленський зазначив, що українська команда успішно розпочала виступи на Паралімпійських іграх у Парижі. За його словами, за перші два дні змагань спортсмени вибороли 17 медалей: 8 золотих, 6 срібних і 3 бронзові нагороди.
"Кожного разу, коли наші спортсмени стають на п’єдестал пошани, це гордість для всієї України", — зауважив глава держави.
Президент також висловив подяку спортсменам за їхню силу та волю до перемоги.
"Пишаємось кожним і кожною, хто представляє нашу державу на Паралімпійських іграх. Дякую за вашу силу та неймовірну волю до перемоги", — написав Зеленський.
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