Паралімпійські ігри-2024 — Зеленський привітав українських спортсменів з успішним стартом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У Парижі проходять Паралімпійські ігри-2024. За підсумками перших двох днів змагань українські спортсмени вибороли 17 медалей, з них вісім золотих.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у четвер, 5 вересня.

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Зеленський зазначив, що українська команда успішно розпочала виступи на Паралімпійських іграх у Парижі. За його словами, за перші два дні змагань спортсмени вибороли 17 медалей: 8 золотих, 6 срібних і 3 бронзові нагороди.

"Кожного разу, коли наші спортсмени стають на п’єдестал пошани, це гордість для всієї України", — зауважив глава держави.

Президент також висловив подяку спортсменам за їхню силу та волю до перемоги.

"Пишаємось кожним і кожною, хто представляє нашу державу на Паралімпійських іграх. Дякую за вашу силу та неймовірну волю до перемоги", — написав Зеленський.

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