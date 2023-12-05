Зеленский выступит перед Сенатом США на закрытом брифинге

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к Сенату США во время закрытого брифинга 5 декабря. Глава государства расскажет о ситуации на поле боя в Украине и необходимости военной помощи.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на лидера большинства в Сенате Чака Шумера.

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О чем расскажет Зеленский сенату США

Как известно, Зеленский планирует рассказать сенаторам о ситуации на фронте, на каком этапе находится война и необходимости военной помощи для Украины. Отмечается, что глава государства выступит перед американским Сенатом как раз за день до запланированного голосования по переходу в законодательный механизм для предоставления чрезвычайной внешней помощи на сумму 106 миллиардов долларов, включающий более 61 миллиарда долларов для Украины.

В издании отметили, что пригласили украинского президента администрация Сената, и настояли на присутствие во время речи Владимира Зеленского.

"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами в рамках нашего завтрашнего закрытого брифинга, чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно стоит на кону этого голосования. Я прошу всех сенаторов присутствовать на этом важном брифинге", — цитирует The Hill Шумера.

Напомним, недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не сможет получить оружие от Штатов, если они не получат новое финансирование. Но оружие возьмут из запасов.

Добавим, что директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг предупредила, что до конца года в США полностью иссякнут ресурсы для поддержки Украины. Поэтому Конгрессу направили срочное письмо о необходимости утвердить помощь.