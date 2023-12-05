Зеленський виступить перед Сенатом США на закритому брифінгу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський звернеться до сенату США під час закритого брифінгу 5 грудня. Глава держави розповість про ситуацію на полі бою в Україні та необхідність військової допомоги.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на лідера більшості в Сенаті Чака Шумера.

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Як відомо, Зеленський планує розповісти сенаторам про ситуацію на фронті, на якому етапі перебуває війна та про необхідність військової допомоги для України. Зазначається, що глава держави виступить перед американським Сенатом якраз за день до запланованого голосування щодо переходу до законодавчого механізму для надання надзвичайної зовнішньої допомоги на суму 106 мільярдів доларів, який включає понад 61 мільярд доларів для України.

У виданні відмітили, що запросили українського президента адміністрація Сенату та наголосили на присутності під час промови Володимира Зеленського.

"Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами в рамках нашого завтрашнього закритого брифінгу, щоб ми могли почути безпосередньо від нього, що саме стоїть на кону цього голосування. Я прошу всіх сенаторів бути присутніми на цьому важливому брифінгу", — цитує The Hill Шумера.

Нагадаємо, нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна не зможе отримати зброю від Штатів, якщо вони не отримають нове фінансування. Натомість озброєння візьмуть із запасів.

Додамо, що директор Офісу менеджменту та бюджету США Шаланда Янґ попередила, що до кінця року в США повністю вичерпаються ресурси для підтримки України. Через це Конгресу надіслали терміновий лист щодо необхідності затвердити допомогу.