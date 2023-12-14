Зеленский выступил на саммите ЕС и призвал не изменить вере в Европу
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на Саммите ЕС. Темой встречи в Брюсселе стала возможность начала процесса вступления в ЕС.
Об этом сообщил корреспондент УП из Брюсселя.
Зеленский выступил на Саммите ЕС 14 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед лидерами ЕС на встрече Европейского совета по приглашению президента Евросовета Шарля Мишеля.
"Этот день войдет в историю. Хорошо это или плохо для нас, история зафиксирует все. Каждое слово, каждый шаг, каждое действие и бездействие. Кто за что воевал. Очень важно, чтобы Европа сегодня не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали ненадежной. Или неспособной принимать решения, которые сама подготовила", — сказал Президент.
Украинский лидер подчеркнул, что перед началом встречи провел переговоры с лидерами ЕС и "не услышал ни одного контраргумента, почему бы нам не реализовать план, согласованный всей Европой".
Зеленский считает, что результатом саммита должно быть решение о согласии на календарный план начала движения Украины в ЕС, который ранее одобрила Еврокомиссия.
"Был четкий график для ЕС — сегодня день для политического решения в ответ на то, чего мы достигли. Речь идет об открытии переговоров о вступлении с Украиной. А в марте следующего года - об утверждении переговорных рамок для продвижения вперед", — отметил он.
Также гарант подчеркнул, что Украина приняла ключевые законы и выполнила все обязательства от ЕС и призвал лидеров ЕС "не предать" веру в Европу.
"Я прошу вас сегодня об одном — не измените народу и его вере в Европу. Если никто не верит в Европу, что поможет Европейскому Союзу выжить? Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит пас от Брюсселя в виде негатива по отношению к Украине. Путин наверняка использует это против вас лично и против всей Европы. Не давайте ему эту первую — и единственную — победу в году. Европа должна победить, соглашения должны придерживаться, а слова должны иметь значение", — добавил он.
Напомним, что венгерский премьер Виктор Орбан теперь не выступает против вступления Украины в ЕС, но настаивает на "соблюдении всех процедур". По его словам, три из семи предпосылок Киевом не выполнены, поэтому нет оснований сейчас говорить о членстве.
Также мы писали, что в Европарламенте призвали Евросоюз к началу переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Это планируется сделать на саммите стран-участниц ЕС 14-15 декабря.
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