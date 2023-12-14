Зеленский выступил на саммите ЕС и призвал не изменить вере в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на Саммите ЕС. Темой встречи в Брюсселе стала возможность начала процесса вступления в ЕС.

Об этом сообщил корреспондент УП из Брюсселя.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед лидерами ЕС на встрече Европейского совета по приглашению президента Евросовета Шарля Мишеля.

"Этот день войдет в историю. Хорошо это или плохо для нас, история зафиксирует все. Каждое слово, каждый шаг, каждое действие и бездействие. Кто за что воевал. Очень важно, чтобы Европа сегодня не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали ненадежной. Или неспособной принимать решения, которые сама подготовила", — сказал Президент.

Украинский лидер подчеркнул, что перед началом встречи провел переговоры с лидерами ЕС и "не услышал ни одного контраргумента, почему бы нам не реализовать план, согласованный всей Европой".

Зеленский считает, что результатом саммита должно быть решение о согласии на календарный план начала движения Украины в ЕС, который ранее одобрила Еврокомиссия.

"Был четкий график для ЕС — сегодня день для политического решения в ответ на то, чего мы достигли. Речь идет об открытии переговоров о вступлении с Украиной. А в марте следующего года - об утверждении переговорных рамок для продвижения вперед", — отметил он.

Также гарант подчеркнул, что Украина приняла ключевые законы и выполнила все обязательства от ЕС и призвал лидеров ЕС "не предать" веру в Европу.

"Я прошу вас сегодня об одном — не измените народу и его вере в Европу. Если никто не верит в Европу, что поможет Европейскому Союзу выжить? Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит пас от Брюсселя в виде негатива по отношению к Украине. Путин наверняка использует это против вас лично и против всей Европы. Не давайте ему эту первую — и единственную — победу в году. Европа должна победить, соглашения должны придерживаться, а слова должны иметь значение", — добавил он.

Напомним, что венгерский премьер Виктор Орбан теперь не выступает против вступления Украины в ЕС, но настаивает на "соблюдении всех процедур". По его словам, три из семи предпосылок Киевом не выполнены, поэтому нет оснований сейчас говорить о членстве.

Также мы писали, что в Европарламенте призвали Евросоюз к началу переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Это планируется сделать на саммите стран-участниц ЕС 14-15 декабря.