Зеленський виступив на саміті ЄС та закликав не зрадити віру у Європу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку на Саміті ЄС. Темою зустрічі в Брюсселі стала можливість початку процесу вступу до ЄС.

Про це повідомив кореспондент УП з Брюсселя.

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Президент України Володимир Зеленський виступив перед лідерами ЄС на зустрічі Європейської ради на запрошення президента Євроради Шарля Мішеля.

"Цей день увійде в історію. Добре це чи погано для нас, історія зафіксує все. Кожне слово, кожен крок, кожну дію і бездіяльність. Хто за що воював. Дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали ненадійною. Або нездатною ухвалювати рішення, які сама ж підготувала", — сказав Президент.

Український лідер наголосив, що перед початком зустрічі провів переговори з лідерами ЄС і "не почув жодного контраргументу, чому б нам не реалізувати план, погоджений усією Європою".

Зеленський вважає, що результатом саміту має бути рішення про згоду на той календарний план початку руху України до ЄС, який раніше схвалила Єврокомісія.

"Був чіткий графік для ЄС — сьогодні день для політичного рішення у відповідь на те, чого ми досягли. Йдеться про відкриття переговорів про вступ з Україною. А в березні наступного року — про затвердження переговорних рамок для просування вперед", — зазначив він.

Також гарант наголосив, що Україна ухвалила ключові закони та виконала всі зобов'язання від ЄС та закликав лідерів ЄС "не зрадити" віру в Європу.

"Я прошу вас сьогодні про одне — не зрадьте народ і його віру в Європу. Якщо ніхто не вірить у Європу, що допоможе Європейському Союзу вижити? Люди в Європі не побачать жодної користі, якщо Москва отримає пас від Брюсселя у вигляді негативу щодо України. Путін напевно використає це проти вас особисто і проти всієї Європи. Не давайте йому цю першу — і єдину — перемогу в році. Європа повинна перемогти, угоди повинні дотримуватися, а слова повинні мати значення", — додав він.

Нагадаємо, що угорський прем’єр Віктор Орбан тепер не виступає проти вступу України до ЄС, але наполягає на "дотриманні усіх процедур". За його словами три з семи передумов Києвом не виконані, тому немає підстав зараз говорити про членство.

Також ми писали, що в Європарламенті закликали Євросоюз до початку проведення переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Це планується зробити під час саміту країн-учасниць ЄС 14-15 грудня.