Что даст Украине утверждение Римского статута

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Верховную Раду в четверг, 15 августа, внесли законопроект о ратификации Римского статута Международного Уголовного Суда и поправок в него. Инициатором документа стал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в карточке законопроекта.

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Так, Римский статута позволит МКС открывать расследование в отношении конкретных людей, которые совершили тяжкие международные преступления.

Скриншот карточки законопроекта

Также Международный Уголовный Суд будет иметь полномочия расследовать деятельность высшего руководства государства, что не под силу даже национальному правосудию.

Отметим, что Римский устав — это учредительный договор МКС, направленный на защиту людей от геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и агрессии.