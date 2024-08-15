Що дасть Україні затвердження Римського статуту

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

До Верховної Ради у четвер, 15 серпня, внесли законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного Кримінального Суду та поправок до нього. Ініціатором документа став Президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

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Так, Римський статут дасть змогу МКС відкривати розслідування щодо конкретних людей, які вчинили найтяжчі міжнародні злочини.

Скриншот картки законопроєкту

Також Міжнародний Кримінальний Суд матиме повноваження розслідувати діяльність найвищого керівництва держави, що не під силу навіть національному правосуддю.

Зазначимо, що Римський статут — це установчий договір МКС, який спрямований на захист людей від геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів і злочину агресії.