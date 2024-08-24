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Зеленский вручил награды победителям Олимпийских игр и поздравил с Днем Независимости

24 августа 2024 20:32
Дмитрий Галушка - Редактор
Зеленский вручил награды участникам Олимпийских игр
Зеленский с победителями и призёрами Олимпиады. Фото: Офис президента
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с победителями и призерами Олимпийских игр в Париже и их тренерами. Он поздравил их с Днем Независимости, а также вручил государственные награды.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram в субботу, 24 августа.

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"Днепр, Николаев, Черновцы, Запорожье, Черкассы, Ивано-Франковск, Хмельнитчина, Житомирщина, Полтава, Киев — все это места, где родились олимпийские медалисты Украины в этом году", — сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что, несмотря на разные регионы, всех украинцев, принимавших участие в Олимпиаде, объединяет одна философия, которая провозглашает, что Украина сильна.

"Украина — одна команда. Сплоченная, мотивированная, объединенная. Чтобы в итоге побеждать", — подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что спортсмены не могли не чувствовать поддержки миллионов украинцев.

"И мы не просто болели за вас — мы всей нашей страной, всеми мыслями и сердцем были рядом с вами, и по ощущениям мы соревновались всей страной вместе с вами", — сказал президент.

Украина способна побеждать

Зеленский добавил, что украинцы вместе показываем миру, что такое наше государство.

"Украина, которая борется. Украина, которой может быть больно, тяжело, но она встает и продолжает идти к своей цели. Украина способна держать удар. Украина, которая способна побеждать", — резюмировал Зеленский.

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