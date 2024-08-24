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Зеленський вручив нагороди переможцям Олімпійських ігор та привітав з Днем Незалежності

24 серпня 2024 20:32
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський вручив нагороди учасникам Олімпійських ігор
Зеленський з переможцями і призерами Олімпіади. Фото: Офіс президента
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з переможцями та призерами Олімпійських ігор в Парижі та їх тренерами. Він привітав їх із Днем Незалежності, а також вручив державні нагороди.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram у суботу, 24 серпня.

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"Дніпро, Миколаїв, Чернівці, Запоріжжя, Черкаси, Івано-Франківськ, Хмельниччина, Житомирщина, Полтава, Київ — усе це місця, де народилися цьогорічні олімпійські медалісти України", — повідомив глава держави.

Зеленський зазначив, що попри різні регіони, всіх українців, які брали участь в Олімпіаді, об'єднує одна філософія, яка проголошує, що Україна сильна.

"Україна — одна команда. Згуртована, мотивована, об’єднана. Щоб у підсумку перемагати", — наголосив глава держави. 

Зеленський також зазначив, що спортсмени не могли не відчувати підтримки мільйонів українців.

"І ми не просто вболівали за вас — ми всією нашою країною, усіма думками й серцем були поруч з вами, і за відчуттями ми змагалися всією країною разом з вами", — сказав президент.

Україна здатна перемагати

Зеленський додав, що українці разом показують світу, що таке наша держава.

"Україна, яка бореться. Україна, якій може бути боляче, важко, але вона встає та продовжує йти до своєї мети. Україна, яка здатна тримати удар. Україна, яка здатна перемагати", — резюмував Зеленський.

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