Зеленский провел заседание Ставки – что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 сентября, провел заседание Ставки. Он заявил о работе над улучшением центров боевой подготовки

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Глава государства заслушал сводки по обстановке на фронте, а также детальные доклады обеих разведок — СВР и ГУР — о намерениях врага и ситуации в его рядах. По словам Зеленского, разведчики отметили заметное ухудшение дисциплины в российских подразделениях.

Второй темой было текущее состояние готовности инженерной защиты на объектах критической инфраструктуры и календарь завершения работ.

"Вопрос номер три — центры боевой подготовки. Заслушал доклад главного инспектора МО Игоря Воронченко. Дал поручение Генштабу предоставить перечень мероприятий для улучшения работы центров. Государство обязано гарантировать качественную подготовку тем, кто его защищает", — рассказал Зеленский.

В конце обсудили беспилотники. По словам главы государства, некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения. Зеленский добавил, что Украина знает, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими.